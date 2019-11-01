Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в ноябре

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре.
"Я полагаю, что в ноябре состоится публичное слушание", - заявила Пелоси во время круглого стола с журналистами агентства Блумберг.
При этом спикер отметила, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет. "Я не знаю, каким будет график ... Мы еще не приняли решения о том, будет ли президент подвергнут импичменту", - добавила она.
В четверг палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. Против принятия документа высказались все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство. Принятый документ прописывает процедуру опроса свидетелей и другие процедурные моменты импичмента.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.