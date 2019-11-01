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РИА Новости

Движение в центре Москвы частично восстановили после пожара у Сухаревской

19:28 01.11.2019
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© Фото : МЧС РФПожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение автомобилей по Садовому кольцу в центре Москвы, затрудненное ранее из-за пожара в жилом доме, восстановлено, сообщает центр организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что из-за пожара был перекрыт правый ряд на внутренней стороне Садового близ метро "Сухаревская", а движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто.
"Движение по Садовому кольцу восстановлено. Дублер и Ананьевский переулок пока перекрыты", - говорится в сообщении в Twitter.
Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома спасли более 30 человек. Мэр Сергей Собянин сообщил, что госпитализированы три человека, угрозы их жизням нет.
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади
Вчера, 18:19Радио Sputnik
Три человека обратились к медикам после пожара в многоэтажке в Москве
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Сергей СобянинМоскваПроисшествия
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