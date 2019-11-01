Движение в центре Москвы частично восстановили после пожара у Сухаревской

Ранее сообщалось, что из-за пожара был перекрыт правый ряд на внутренней стороне Садового близ метро "Сухаревская", а движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто.

Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома спасли более 30 человек. Мэр Сергей Собянин сообщил, что госпитализированы три человека, угрозы их жизням нет.