Движение в центре Москвы частично восстановили после пожара у Сухаревской

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение автомобилей по Садовому кольцу в центре Москвы, затрудненное ранее из-за пожара в жилом доме, восстановлено, сообщает центр организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что из-за пожара был перекрыт правый ряд на внутренней стороне Садового близ метро "Сухаревская", а движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто.
"Движение по Садовому кольцу восстановлено. Дублер и Ананьевский переулок пока перекрыты", - говорится в сообщении в Twitter.
Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома спасли более 30 человек. Мэр Сергей Собянин сообщил, что госпитализированы три человека, угрозы их жизням нет.