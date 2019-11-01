Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Диджей опубликовал снимки со свадьбы, на которых одна из гостей целуется с разными мужчинами. Об этом сообщает The Sun.
© Фото опубликовано на странице пользователя wardrobesardine в RedditФотографии из фотобудки, опубликованные на Reddit
© Фото опубликовано на странице пользователя wardrobesardine в Reddit
Фотографии из фотобудки, опубликованные на Reddit
Девушка пришла на церемонию с парнем. Во время празднования они вместе сфотографировались в фотобудке. Однако затем гостья зашла туда с другим мужчиной и сделала несколько снимков, обнимаясь и целуясь с ним. Позднее выяснилось, что его жена и дети тоже присутствовали на мероприятии.
История вызвала бурную реакцию пользователей Reddit. Многие из них пожалели мужчину и женщину, обманутых неверными партнерами.
"На глазах у собственных детей. Ужасно!" — написал один из комментаторов.
"Эти люди — просто мусор", — добавил другой.
Позднее портал заблокировал этот пост.
В какой стране произошел инцидент, не уточняется.