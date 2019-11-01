Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе

Девушка пришла на церемонию с парнем. Во время празднования они вместе сфотографировались в фотобудке. Однако затем гостья зашла туда с другим мужчиной и сделала несколько снимков, обнимаясь и целуясь с ним. Позднее выяснилось, что его жена и дети тоже присутствовали на мероприятии.