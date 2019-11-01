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РИА Новости
Республика Татарстан

"Автодор" открыл голосование по имени для трассы Москва – Казань

19:30 01.11.2019 (обновлено: 19:33 01.11.2019)
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© Fotolia / karelnoppeСкоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль
© Fotolia / karelnoppe
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Автодор" открыл голосование по имени для трассы Москва-Казань, предлагается выбрать между вариантами "Восток", "Евразия", "Казань" или же предложить свой, следует из сообщения госкомпании.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году. Эта трасса является частью коридора "Европа - Западный Китай", который пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Номер у нее будет М-12.
"Совместно с министерством транспорта Российской Федерации мы объявляем открытый сбор предложений названия новой трассы, которая потом может быть продлена до Екатеринбурга. Уже есть несколько вариантов: "Восток", "Евразия", "Казань". Вы можете проголосовать за них, написав понравившееся название в комментариях (под публикацией госкомпании в соцсетях - ред.) или отправив его на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Или присылать и свои варианты", - говорится в сообщении.
Летом "Автодор" объявил народное голосование на сайте и в соцсетях для выбора названия новой скоростной платной трассы М-11 Москва-Петербург, которая должна открыться этой осенью. Сейчас голосование продолжается на сайте Минтранса.
Платный участок автомобильной дороги М-4 Дон
17 октября, 11:29РИА Новости
В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах
Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра является одним из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса объединит четыре крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую. И в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.
"Европа - Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - по Китаю и 2192 километра - по России.

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Платные участки дорог в России
21 мая 2012, 14:57РИА Недвижимость
Платные участки дорог в РоссииПервый в Московской области платный участок автомобильной дороги М-4 "Дон" был открыт 15 мая. Месяц он будет работать бесплатно, в тестовом режиме. Длина его составляет 23 км.
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Спортсмены и команды
Автодор
Республика ТатарстанМаксим АкимовМоскваРоссияКазаньЭкономика
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