Посольство осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики

РИГА, 1 ноя – РИА Новости. Посольство России в Латвии осуждает снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге, в дипмисии назвали кощунственным актом демонтаж монумента.
В пятницу Sputnik Латвия сообщил, что памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован. По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром. По словам латвийского историка Александра Ржавина, о памятнике заботились общественники из местного объединения моряков, он не был запущен.
"В ночь на 1 ноября был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве. Решительно осуждаем этот кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов", - говорится в сообщении посольства Facebook.
В дипмиссии отметили, что памятник был защищен договором между Латвией и Россией, но его проигнорировали. "Возмущение вызывает то, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров от 1994 года, этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права", - сказано в сообщении.
Позже Sputnik Латвия сообщил, что памятник демонтировало государственное акционерное общество "Государственное недвижимое имущество". В процессе демонтажа, согласно сообщению АО "Государственное недвижимое имущество", памятник развалился, починить бетонную конструкцию оказалось невозможно, и монумент вывезли на свалку, а окрестности привели в порядок, отмечает Sputnik.