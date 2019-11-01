В Театре Сатиры опровергли сообщения об операции Ширвиндта

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Директор Московского академического театра Сатиры Мамед Агаев опроверг сообщения об операции, которую якобы перенес художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист перенес операцию на сердце.
"С Александром Анатольевичем все хорошо. Никаких операций не было. Просто он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте", - сказал Агаев РИА Новости.
Александр Ширвиндт отметил в июле свое 85-летие.
19 июля, 02:02РИА НовостиБиография Александра Ширвиндта