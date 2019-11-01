В Театре Сатиры опровергли сообщения об операции Ширвиндта

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист перенес операцию на сердце.

"С Александром Анатольевичем все хорошо. Никаких операций не было. Просто он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте", - сказал Агаев РИА Новости.