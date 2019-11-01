Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы

Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел в пятницу на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома было спасено более 30 человек. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил пожарных за ликвидацию пожара и спасение жителей дома. Он сообщил, что госпитализированы трое, угрозы их жизням нет.
"В ходе тушения пожара была спасена сова. Но, конечно же, найти хозяйку в процессе ликвидации пожара никто не пытался. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что хозяйка питомца найдена, животное уже передано ей. "Женщина была безумно рада, на глазах были слезы. Благодарила огнеборцев за оказанную помощь", - отмечается в сообщении.