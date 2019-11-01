Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T18:50Z
https://ria.ru/20191101/1560507067.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156050/69/1560506913_0:177:2552:1613_1036x0_80_0_0_f3f5bf7ab772d520be295bdc0e6f1081.jpg
РИА Новости

Рудник на Колыме скоро возобновит работу после возгорания, пострадавших нет

18:50 01.11.2019
112
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рудник на месторождении Ольча в Магаданской области вскоре возобновит работу после возгорания, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в компании Polymetal.
"Произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. Весь персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. После вывода аварийной техники и проветривания шахты, предприятие продолжит работу в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар в руднике возник на глубине почти 400 метров, на поверхность были эвакуированы 15 горнорабочих.
На шахте
23 октября, 12:53РИА Новости
Семьям погибших на руднике "Таймырский" выплатят по два миллиона рублей
000001
Обсудить 0
Polymetal IntМагаданская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
Названа причина отказа двигателя у SSJ100 в Тюмени
Пожарная машина
На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади
Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
СК на транспорте начал проверку после экстренной посадки SSJ100 в Тюмени
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
Вид на город Манагуа, Никарагуа
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Никарагуа
В салоне самолета SuperJet-100
Пассажиров севшего в Тюмени SSJ100 доставят в Петербург резервным бортом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
На месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге
Посольство осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт
В Театре Сатиры опровергли сообщения об операции Ширвиндта
Здание министерства финансов РФ
В Минфине рассказал о двух режимах законопроекта о защите инвестиций
Картина Жака-Луи Давида Смерть Марата ( 1793)
Стало известно, какая болезнь заставляла Жана-Поля Марата сидеть в ванне
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США
Работа за компьютером
Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
Климатический форум COP25 пройдет в декабре в Мадриде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния