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РИА Новости
РИА Наука

Стало известно, какая болезнь заставляла Жана-Поля Марата сидеть в ванне

18:50 01.11.2019 (обновлено: 19:00 01.11.2019)
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© Фото : public domainКартина Жака-Луи Давида "Смерть Марата" ( 1793)
Картина Жака-Луи Давида Смерть Марата ( 1793)
© Фото : public domain
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые провели генетический анализ сохранившихся пятен крови французского революционера Жана-Поля Марата и выяснили причину его страданий. Результаты исследования опубликованы на biorxiv.org.
Французский революционер Жан-Поль Марат был убит в 1793 году в своей ванной, где он пытался найти облегчение от изнурительной кожной болезни. Его заколола жирондистка Шарлотта Корде. Пятна крови Марата остались на газетах, которые он читал в момент убийства. Газеты сохранила его сестра Шарлотта Альбертина. В настоящее время два номера газеты "Друг народа", которую издавал Марат, хранятся в отделе гравюр Французской национальной библиотеки в Париже.
Испанские ученые во главе с Антонио де Диос (Antonio de Dios) из Института эволюционной биологии при Университете Помпеу Фабра в Барселоне при участии их французских и английских коллег провели генетический анализ крови, оставшейся на одной из газет.
Они извлекли и секвенировали ДНК из пятна крови, а также, для сравнения, — из чистого от крови участка газеты.
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Анализ последовательностей ДНК человека подтвердил смешанное происхождение Марата. Как известно, его мать была француженкой, а отец родился на Сардинии и, судя по результатам анализа, имел корни в материковой Италии или Испании.
О состоянии здоровья революционера в последние годы его жизни не сохранилось никаких свидетельств, кроме того, что он страдал от сильного кожного зуда. Сам он говорил, что заразился чем-то, когда прятался от преследователей в канализационных тоннелях Парижа. Считается, что болезнь наложила свой отпечаток на характер Марата, который стал накануне смерти особенно раздражительным и жестоким.
Медицинские дебаты по поводу возможного диагноза продолжаются уже более двух столетий. В качестве причины называли чесотку, сифилис, атопическую экзему, себорейный или герпетический дерматит.
Ученые поставили перед собой задачу, выяснить, какие патогены были причиной мучительной болезни Марата. Музейный характер образцов накладывал особые ограничения — исследования нужно было провести с помощью неразрушающих методов. Впервые ученым удалось получить репрезентативные результаты генетического анализа по отпечаткам биоматериалов на бумаге.
Метагеномный анализ нечеловеческих последовательностей ДНК в пятне крови на газете выявилналичие большого количества грибковой, бактериальной и вирусной ДНК, в том числе указывающей на присутствие стафилококков, стрептококков, различных грибков, папилломавирусов человека и вирусов герпеса.
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Полученные результаты позволили полностью исключить такие заболевания, как сифилис, проказа, туберкулез и диабетический кандидоз. По мнению ученых, у Марата был себорейный дерматит. Но первичная грибковая инфекция, скорее всего, была осложнена оппортунистическими патогенами — вирусами или микроорганизмами, которые не вызывают болезней у здоровых людей, но развиваются у лиц с ослабленным иммунитетом.
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