Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе

Политолог рассказал, кто бы мог помочь Киеву развести силы в Донбассе В МИД РФ призвали мировое сообщество помочь властям Украины в разведении сил в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень предположил, кто на Западе заинтересован в мирном урегулировании ситуации.