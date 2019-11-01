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РИА Новости

Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе

18:45 01.11.2019 (обновлено: 20:57 01.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город для представления нового губернатора, акцией "Нет капитуляции!" против применения "формулы Штайнмайера", сообщило в пятницу издание "Цензор.Нет".
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
На видеозаписи, опубликованной на странице издания в Facebook видно, что, когда Зеленский прибыл в здание государственной областной администрации для представления нового губернатора, участники акции кричали украинскому президенту "позор", некоторые митингующие держали плакаты "Нет капитуляции".
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
31 октября, 09:37Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто бы мог помочь Киеву развести силы в Донбассе В МИД РФ призвали мировое сообщество помочь властям Украины в разведении сил в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень предположил, кто на Западе заинтересован в мирном урегулировании ситуации.
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ОБСЕТернопольМИД ГерманииВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О, вот это веселая сегодня серия!!!:)))) скока актеров привлекли, молодцы!! А декорации какие, а на роль президента кстати вообще хорошего актера взяли, титулованного, востребованного! Отлично!
1 ноября, 20:59
Александр Русский
410048135
"Западные области" Украины лидеры по военно форме решения вопроса ЛНР-ДНР и ... по количеству уклонистов от службе в ВСУ. Парадокс.
1 ноября, 20:34
Erkin Chokiev
2360003
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