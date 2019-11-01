Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город для представления нового губернатора, акцией "Нет капитуляции!" против применения "формулы Штайнмайера", сообщило в пятницу издание "Цензор.Нет".
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
На видеозаписи, опубликованной на странице издания в Facebook видно, что, когда Зеленский прибыл в здание государственной областной администрации для представления нового губернатора, участники акции кричали украинскому президенту "позор", некоторые митингующие держали плакаты "Нет капитуляции".
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