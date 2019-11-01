Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пробки в Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс. пробки".

Наибольшие трудности наблюдаются на центральных улицах города: Тверской, Мясницкой, Пятницкой, Москворецкой улицах.

Также движение затруднено на внешней стороне Котельнической набережной до пересечения Кремлевской набережной с улицей Ленивка. Кроме того, Пречистенская набережная стоит в обоих направлениях, а также есть затруднения на Серебрянической и Устьинской набережных..

Садовое кольцо так же почти сомкнулось в обоих направлениях.

На внутренней стороне ТТК трудности наблюдаются от пересечения с Лефортовской набережной до пересечения с шоссе Энтузиастов. И от железно-дорожной станции Калитники до пересечения с Волгоградским проспектом. Далее трудности наблюдаются от 2-улицы машиностроения до пересечения ТТК с Большой Тульской и от Лужнецкой эстакады до Кутузовского проспекта. Кроме того, движение затруднено от пересечения ТТК с Звенигородским шоссе до Рижского вокзала.

На внешней стороне ТТК трудности наблюдаются от Лефортовского тоннеля до пересечения ТТК с улицей Нижняя Масловка. И от съезда со Звенигородского шоссе до съезда на Кутузовский проспект. Далее движение по ТТК затруднено от Студенческого путепровода до Чурской эстакады. И от участка ТТК около метро "Дубровка" до станции МЦК "Угрешская". Кроме того, движение затруднено от пересечения Нижегородской улицы и Нижегородской эстакады до пересечения с шоссе Энтузиастов.

На внутренней стороне МКАД движение относительно свободно, плотное движение отмечается на участке на пересечении МКАД с улицей Молдагуловой до пересечения с Липецкой улицей. И от пересечения МКАД с проектируемым проездом №5450 до пересечения с Дорожной улицей. Также движение затруднено от Троекуровского проезда до пересечения с Волоколамским шоссе. И от пересечения с улицы Саломеи Нерис до Химкинского моста.

На внешней стороне МКАД затруднения наблюдаются с пересечения с Дмитровским шоссе до Химкинского моста, от пересечения с проектируемым проездом №6699 до съезда на Пятницкое шоссе. Далее движение затруднено от пересечения с Молодогвардейской улицей до пересечения с Можайским шоссе. Кроме того, движение транспорта затруднено от пересечения МКАД со Сколковским шоссе до съезда на Варшавское шоссе. И от съезда на улицы Энергетиков до пересечения с Рязанским проспектом.

Также трудности на МКАД наблюдаются от Носовихинского шоссе до съезда на Щелковское шоссе.