Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T18:40Z
https://ria.ru/20191101/1560506676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8bbce7813a8e17902f6f5e8407fc8b8e.jpg
РИА Новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов

18:40 01.11.2019
237
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных портала "Яндекс. пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются на центральных улицах города: Тверской, Мясницкой, Пятницкой, Москворецкой улицах.
Также движение затруднено на внешней стороне Котельнической набережной до пересечения Кремлевской набережной с улицей Ленивка. Кроме того, Пречистенская набережная стоит в обоих направлениях, а также есть затруднения на Серебрянической и Устьинской набережных..
Садовое кольцо так же почти сомкнулось в обоих направлениях.
На внутренней стороне ТТК трудности наблюдаются от пересечения с Лефортовской набережной до пересечения с шоссе Энтузиастов. И от железно-дорожной станции Калитники до пересечения с Волгоградским проспектом. Далее трудности наблюдаются от 2-улицы машиностроения до пересечения ТТК с Большой Тульской и от Лужнецкой эстакады до Кутузовского проспекта. Кроме того, движение затруднено от пересечения ТТК с Звенигородским шоссе до Рижского вокзала.
На внешней стороне ТТК трудности наблюдаются от Лефортовского тоннеля до пересечения ТТК с улицей Нижняя Масловка. И от съезда со Звенигородского шоссе до съезда на Кутузовский проспект. Далее движение по ТТК затруднено от Студенческого путепровода до Чурской эстакады. И от участка ТТК около метро "Дубровка" до станции МЦК "Угрешская". Кроме того, движение затруднено от пересечения Нижегородской улицы и Нижегородской эстакады до пересечения с шоссе Энтузиастов.
Работник шиномонтажной мастерской
24 октября, 15:42РИА Новости
В ГИБДД призвали москвичей перейти на зимнюю резину
На внутренней стороне МКАД движение относительно свободно, плотное движение отмечается на участке на пересечении МКАД с улицей Молдагуловой до пересечения с Липецкой улицей. И от пересечения МКАД с проектируемым проездом №5450 до пересечения с Дорожной улицей. Также движение затруднено от Троекуровского проезда до пересечения с Волоколамским шоссе. И от пересечения с улицы Саломеи Нерис до Химкинского моста.
На внешней стороне МКАД затруднения наблюдаются с пересечения с Дмитровским шоссе до Химкинского моста, от пересечения с проектируемым проездом №6699 до съезда на Пятницкое шоссе. Далее движение затруднено от пересечения с Молодогвардейской улицей до пересечения с Можайским шоссе. Кроме того, движение транспорта затруднено от пересечения МКАД со Сколковским шоссе до съезда на Варшавское шоссе. И от съезда на улицы Энергетиков до пересечения с Рязанским проспектом.
Также трудности на МКАД наблюдаются от Носовихинского шоссе до съезда на Щелковское шоссе.
На вылетных трудности наблюдаются на ленинградском шоссе в сторону области, Звенигородском в сторону области, на Варшавском, Каширском и Новорязанском шоссе.
Снег в Москве
Вчера, 08:32РИА Новости
В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и до двух градусов тепла
310120
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
В салоне самолета SuperJet-100
Пассажиров севшего в Тюмени SSJ100 доставят в Петербург резервным бортом
Знак Дорожные работы
Строительство скоростной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году
Скоростная автомагистраль
"Автодор" открыл голосование по имени для трассы Москва – Казань
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Строители трассы "Таврида" завершили монтаж плиты над пещерой
Дорожное табло на трассе М-11
"Автодор" опубликовал новые тарифы проезда по трассе М-11
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади
Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
Названа причина отказа двигателя у SSJ100 в Тюмени
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
Жители Подмосковья смогут экономить 60 тысяч рублей в год после запуска МЦД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Обломки монументальных зданий Амстердама, предлагаемые к использованию в частном строительстве
Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века
Картина Жака-Луи Давида Смерть Марата ( 1793)
Стало известно, какая болезнь заставляла Жана-Поля Марата сидеть в ванне
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Полицейский
Неизвестные ограбили москвича на пять миллионов рублей
Актриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния