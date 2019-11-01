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РИА Новости

Названа причина отказа двигателя у SSJ100 в Тюмени

18:40 01.11.2019 (обновлено: 18:52 01.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Причиной отказа левого двигателя у самолета Sukhoi Superjet-100, который в пятницу совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени, стало попадание птицы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.
В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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Оснований для прекращения эксплуатации SSJ100 пока нет, заявил вице-премьер
"Попадание птицы", - сказала представитель авиакомпании в ответ на вопрос о причинах отказа двигателя.
По ее словам, пассажиры будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом. "Будет замена на резервное воздушное судно. Пассажиры дальше продолжат полет, как только судно будет. Если оно есть у нас в аэропорту базирования – я думаю, что есть, да, - то сразу поменяют", - отметила представитель авиакомпании.
Она добавила, что если ожидание составит более двух часов, то пассажиры будут направлены в гостиницу. Им также будут предоставлены все другие услуги, которые полагаются в такой ситуации.
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Sukhoi SuperjetТюменьПроисшествия
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