Названа причина отказа двигателя у SSJ100 в Тюмени

По ее словам, пассажиры будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом. "Будет замена на резервное воздушное судно. Пассажиры дальше продолжат полет, как только судно будет. Если оно есть у нас в аэропорту базирования – я думаю, что есть, да, - то сразу поменяют", - отметила представитель авиакомпании.