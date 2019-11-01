СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве проверят информацию СМИ о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны, сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, в программе одного из телеканалов вышел сюжет о женщине - ветеране Великой Отечественной войны, которая недавно узнала, что уже не является собственницей своей квартиры на Автозаводской улице в Москве. Это стало известно во время оформления завещания на внука. Согласно документам, новым владельцем является женщина, которая приходила в гости и стригла бабушку.
"По факту распространённой информации в СМИ о мошеннических действиях с квартирой ветерана Великой Отечественной войны организована проверка", - сказала Иванова.