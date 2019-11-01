СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве

По ее словам, в программе одного из телеканалов вышел сюжет о женщине - ветеране Великой Отечественной войны, которая недавно узнала, что уже не является собственницей своей квартиры на Автозаводской улице в Москве. Это стало известно во время оформления завещания на внука. Согласно документам, новым владельцем является женщина, которая приходила в гости и стригла бабушку.