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РИА Новости

СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве

18:38 01.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве проверят информацию СМИ о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны, сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, в программе одного из телеканалов вышел сюжет о женщине - ветеране Великой Отечественной войны, которая недавно узнала, что уже не является собственницей своей квартиры на Автозаводской улице в Москве. Это стало известно во время оформления завещания на внука. Согласно документам, новым владельцем является женщина, которая приходила в гости и стригла бабушку.
"По факту распространённой информации в СМИ о мошеннических действиях с квартирой ветерана Великой Отечественной войны организована проверка", - сказала Иванова.
В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих
Вчера, 07:03РИА Новости
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
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Спортсмены и команды
Юлия Иванова
Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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