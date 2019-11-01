СК на транспорте начал проверку после экстренной посадки SSJ100 в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту экстренной посадки самолёта авиакомпании "Ямал" в Тюмени из-за отказа двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского управления СК на транспорте.

"Проверка проводится. В настоящее время следователи выехали на место происшествия", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, на борту находились 83 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, и четыре члена экипажа. При посадке никто из них не пострадал, подтвердили в СК.