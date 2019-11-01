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РИА Новости

СК на транспорте начал проверку после экстренной посадки SSJ100 в Тюмени

18:41 01.11.2019 (обновлено: 19:23 01.11.2019)
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Yamal Airlines Sukhoi Superjet 100-95LRПассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Yamal Airlines Sukhoi Superjet 100-95LR
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту экстренной посадки самолёта авиакомпании "Ямал" в Тюмени из-за отказа двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского управления СК на транспорте.
В авиакомпании "Ямал" ранее сообщили РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 благополучно сел в Тюмени. Судно должно было следовать рейсом Тюмень - Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.
"Проверка проводится. В настоящее время следователи выехали на место происшествия", - сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, на борту находились 83 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, и четыре члена экипажа. При посадке никто из них не пострадал, подтвердили в СК.
Сейчас проводится осмотр места происшествия и воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, пассажиры, диспетчерский и технический состав аэропорта Тюмени, допустивший самолет к полету.
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