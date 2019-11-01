При посадке SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, у которого отказал левый двигатель, благополучно сел в Тюмени, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.
В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета.
"Сел самолет на 21-ю стоянку, все нормально", - сказала представитель авиакомпании.
Пострадавших, по ее словам, нет.