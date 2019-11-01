Бригады медиков направились в тюменский аэропорт, где экстренно сел SSJ100

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Восемь бригад медиков направлены в аэропорт Тюмени, где экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения Тюменской области.
В авиакомпании "Ямал" сообщили РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 благополучно сел в Тюмени. Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень - Петербург. На борту находятся 80 пассажиров и четыре члена экипажа.
"Направлены шесть бригад скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф", - сказала представитель департамента здравоохранения.