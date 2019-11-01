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РИА Новости

SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту

18:24 01.11.2019 (обновлено: 19:23 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени, сообщили в авиакомпании "Ямал", которой принадлежит лайнер.
На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, представитель перевозчика подчеркнул, что никто не пострадал.
© Flightradar24Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
Информация о рейсе Тюмень - Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
© Flightradar24
Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург.
Экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета.
В "Ямале" уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы.
Отмечается, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом. Если ждать придется более двух часов, то им предоставят гостиницу и окажут все полагающиеся услуги.
Представитель департамента здравоохранения региона сообщил РИА Новости, что в аэропорт направили восемь бригад скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф.
На месте также находятся 39 спасателей и 14 единиц техники, готовых к реагированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
В пресс-службе СК на транспорте в Уральском федеральном округе сообщили, что по факту экстренной посадки проведут проверку.
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588117102017
Обсудить 68
Sukhoi SuperjetТюменьПроисшествия
Популярные комментарии
Пилотам - уважуха, а пассажирам - доброго здоровья и благополучия!
1 ноября, 18:26
scoffer
8931000
Вот и хорошо.
1 ноября, 18:26
ИПИван Последов
6521001
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