SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени, сообщили в авиакомпании Самолет Sukhoi Superjet 100 с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в Тюмени, сообщили в авиакомпании "Ямал" , которой принадлежит лайнер.

На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, представитель перевозчика подчеркнул, что никто не пострадал.

© Flightradar24 Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019 © Flightradar24 Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019

Воздушное судно должно было следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург.

Экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета.

В "Ямале" уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы.

Отмечается, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом. Если ждать придется более двух часов, то им предоставят гостиницу и окажут все полагающиеся услуги.

Представитель департамента здравоохранения региона сообщил РИА Новости, что в аэропорт направили восемь бригад скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф.

На месте также находятся 39 спасателей и 14 единиц техники, готовых к реагированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.