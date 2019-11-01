Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии

ДАМАСК, 1 ноя - РИА Новости. Сирийская армия в пятницу отразила атаку террористов на севере провинции Латакия, ликвидировав нескольких из них, передает радиостанция Sham FM.
"Сирийская армия рано утром в пятницу отразила атаку террористических группировок на несколько позиций на севере провинции Латакия, боевики потерпели ущерб в живой силе и технике", - сообщает радио.
По данным радиостанции, были атакованы пункты армии на высотах Нахшабба, Телль-Раша, Теллят Абу Али и других.
Отмечается, что в результате инцидента схема контроля территорий сирийской армией не поменялась.
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