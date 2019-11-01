ДНР настаивает на отводе сил у Петровского в Донбассе четвертого ноября

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике настаивают, что отвод сил между ополчением и украинскими силовиками в районе поселка Петровское в Донбассе должен начаться 4 ноября, как и планировалось, заявил в пятницу журналистам руководитель представительства ДНР в Совместной центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что начало отвода сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября. Позже министр обороны Украины заявил о переносе даты отвода, обвинив ополченцев в нарушении перемирия.
"С нашей стороны все необходимые мероприятия будут выполнены в соответствии с утвержденным планом-графиком в согласованные даты", - сказал Якубов.
Он добавил, что Киеву пора прекратить искать предлоги для несоблюдения договоренностей и выполнить взятые на себя обязательства.
Вчера, 13:26Сказано в эфире"Как из помойного ведра…" Политик оценил идею Киева о "репарациях" от РФУкраинский министр потребовал от России "репараций" на восстановление Донбасса. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал заявление абсурдным и объяснил причины, по которым Киев их делает.