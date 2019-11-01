ДНР настаивает на отводе сил у Петровского в Донбассе четвертого ноября

"Как из помойного ведра…" Политик оценил идею Киева о "репарациях" от РФ Украинский министр потребовал от России "репараций" на восстановление Донбасса. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал заявление абсурдным и объяснил причины, по которым Киев их делает.