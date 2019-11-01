Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области

САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в пятницу вечером в Волжском районе Самарской области, столкнулись два легковых автомобиля.
"В первом автомобиле погиб один человек, во втором автомобиле – еще три человека", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что во втором автомобиле также находилась 13-летняя девочка, она жива, в данный момент ее извлекают из машины.