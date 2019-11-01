Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России , без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.

Как отметил глава государства, с проблемой подготовки и нехватки квалифицированных специалистов сталкивается не только Россия, но и весь мировой рынок труда, включая страны Западной Европы. Данная проблема, по его словам, носит достаточно острый характер.

Путин добавил, что если не предпринимать мер для решения данных проблем, то к концу следующего десятилетия нехватка квалифицированных специалистов в РФ достигнет приблизительно трех миллионов человек, что "очень много".