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РИА Новости

Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров

18:11 01.11.2019 (обновлено: 00:38 02.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
Как отметил глава государства, с проблемой подготовки и нехватки квалифицированных специалистов сталкивается не только Россия, но и весь мировой рынок труда, включая страны Западной Европы. Данная проблема, по его словам, носит достаточно острый характер.
Путин добавил, что если не предпринимать мер для решения данных проблем, то к концу следующего десятилетия нехватка квалифицированных специалистов в РФ достигнет приблизительно трех миллионов человек, что "очень много".
Главы государства отметил, такое положение дел может привести к экономическим потерям в сотни миллиардов долларов, и назвал данную ситуацию "серьезным вызовом".
Алексей Кудрин. Архивное фото
21 августа 2018, 15:13РИА Новости
Кудрин рассказал о дефиците кадров в России
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Владимир ПутинМоскваЭкономика
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