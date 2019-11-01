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РИА Новости

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

18:15 01.11.2019 (обновлено: 00:08 02.11.2019)
90183
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
После того как приказ вступит в силу, гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в территориальном отделении Пенсионного фонда России.
Пенсионное удостоверение
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ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Кроме того, пенсии будут устанавливать на основании данных государственных информационных систем.
Так, сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов; данные о гражданском состоянии, рождении и смерти — из единого реестра записей актов гражданского состояния; о гражданстве, паспорте и других документах, удостоверяющих личность, а также адресе и другие данные — в единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Как отметили в Минтруде, принятие проекта позволит устанавливать пенсию на основании сведений, полученных от государственных органов, учреждений, организаций.
"Например, при получении сведений о продлении срока действия вида на жительство из органов внутренних дел, о продлении срока обучения — из образовательного заведения", — уточняется в релизе.
В таком случае выплату возобновят без заявления гражданина и соответствующих документов, добавляется в сообщении.
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Министерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Абсолютно не вызывает доверия всяческие изменения и дополнения в уже существующей модели пенсионного обеспечения, которая и так ущербна для огромного числа людей сейчас, а со временем ещё больше проявит свою дискриминационную суть, не давая шансов большинству ныне живущих в РФ рассчитывать на получение пенсии или просто до неё дожить...
1 ноября, 19:19
Leonid
7011305
Ни с того начали.Нет открытости в Пенсионном фонде.Человек даже в личном кабинете не может подробно узнать сведения из своего пенсионного дела..Сколько не писал в учреждение,в госуслуги,что бы доработали программу получения сведений-ноль.И самое интересное на сведения полученные через госуслуги в ПФ нельзя ссылаться как на сведения ПФ о себе-оказывается это просто информационная услуга:))По умолчанию стаж стараются спионерить ,который до 2002 года и об этом тебя не обязаны уведомлять.Так же обязательно с трудовой книжки постараются сдернуть,придравшись к буквам,цифрам,почерку к чему угодно-так как запись в трудовой книжке могут трактовать свободно.Многие перестают бороться-а получение пенсии это борьба:))А вообще идея правильная,цифровые технологии и меньше прямого контакта ,чтоб исключить человеческий фактор.На запад кивать не буду,всем это уже осточертело:))
1 ноября, 19:18
Иван Потеряев
7020101
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