SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пассажирский самолет Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" , который готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени , после предположительно отказа левого двигателя, приземлится ориентировочно через полтора часа, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

Она добавила, что самолет должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург.

"Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел помпаж (сбой работы – ред.) турбины, отказал левый двигатель, и сейчас командир принял решение за полтора часа примерно выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на борту находятся 80 пассажиров и четыре члена экипажа.