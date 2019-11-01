Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Трек певицы и автора песен Риты Дакоты "Застрелить" за сутки стал самым покупаемым в российском сегменте медиаплатформы iTunes.
"Мы снова номер один в iTunes. Ваша любовь — самое лучшее, что есть у меня в музыке. Я не знаю, чем я заслужила такую аудиторию, правда. Вы просто космические, я обязана вам всем!", — написала Рита Дакота.
Романтическая композиция, выпущенная 31 октября, опередила хит Dance Monkey австралийской певицы Tones and I, который сейчас занимает второе место, и сингл Make It Right корейской группы BTS — пятое место.
Из российских коллег Дакота опередила рэпера Jah Khalib с треком "Джадуа" и исполнительницу Zivert (Юлия Зиверт) с песней Credo, который долго держались на первых строчках.