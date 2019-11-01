Очевидец рассказал подробности пожара в доме в центре Москвы

Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел в пятницу на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома было спасено более 20 человек. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил пожарных за ликвидацию пожара и спасение жителей дома. Он сообщил, что госпитализированы трое, угрозы их жизням нет.