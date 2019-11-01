Очевидец рассказал подробности пожара в доме в центре Москвы

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Москвы произошел в квартире мужчины, который страдает алкоголизмом, заявил журналистам живущий в соседней квартире мужчина по имени Жан.
Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел в пятницу на Большой Сухаревской площади. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома было спасено более 20 человек. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил пожарных за ликвидацию пожара и спасение жителей дома. Он сообщил, что госпитализированы трое, угрозы их жизням нет.
"Жил разгульный человек, когда он открывал дверь, всегда пахло алкоголем... Наш сосед неблагополучный, у него постоянно пахло алкоголем, очень сильный и резкий запах. Мне кажется, что-то там произошло, и он не успел потушить сам какое-то возгорание", - считает мужчина.
По его словам, экстренные службы быстро прибыли на место пожара.
"Я открыл дверь, ничего не видно, все было очень темно. Мне очень помогли уроки ОБЖ в школе, я сразу побежал в ванную делать марлевую повязку, плотно закрыл дверь", - рассказал очевидец.
Причиной возгорания в многоэтажке могло стать небрежное обращение с огнем, сообщил ранее журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.