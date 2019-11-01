Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноя - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов, сообщил в пятницу журналистам первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов

Сейчас в четырех регионах России действует возможность уплаты налога на профессиональный доход (налог для самозанятых) - новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6% - через специальное приложение без заполнения деклараций и иных документов.

"Категория предпринимателей, как самозанятые, считают, что за этим (способом взимания налога – ред.) перспектива. Потому что это современная высокотехнологичная онлайн работа. Мы имеем перспективные планы - переводить на аналогичные методы постепенно и весь остальной малый бизнес", - сказал Силуанов.

"Налог на профессиональный доход, или, как мы говорим, специальный особый режим для самозанятых, как показывает практика проведения эксперимента в четырех регионах, - он интересен для предпринимателей", - отметил глава Минфина. Основная задача этого налога - простой и понятный режим работы для желающих заниматься бизнесом, подчеркнул он.