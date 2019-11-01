Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью, сообщила в пятницу пресс-служба предстоятеля.
Грамота была подписана в двух экземплярах 1 ноября в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
"Один экземпляр будет вручен 3 ноября за богослужением в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии", - говорится в сообщении.