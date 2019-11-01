Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медицинской помощи студенту из Республики Тыва в московской стоматологической клинике "Все свои" и детской городской больнице имени Сперанского после сообщения о смерти молодого человека через месяц после удаления зуба, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"В связи с поступившим обращением от уполномоченного по правам человека Республики Тыва территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с ГСУ СК по городу Москве проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту (студенту из Республике Тыва) в частной московской стоматологической клинике "Все свои" и детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского", - говорится в сообщении.
По информации уполномоченного по правам человека Республики Тыва, молодой человек скончался в больнице спустя месяц после удаления зуба в стоматологической клинике, уточняется в сообщении.