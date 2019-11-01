В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"

КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч туристов посетили зону отчуждения Ч Более 100 тысяч туристов посетили зону отчуждения Ч ернобыльской атомной электростанции в этом году, сообщила в пятницу пресс-служба государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек. Такой рекорд был установлен в октябре. Рост же посещаемости начался весной. Факторы, которые повлияли на увеличение потока туристов, - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

Как отмечается, почти 80% туристов приезжают из-за границы, больше всего из Великобритании, Польши, Германии, США и Чехии. По данным пресс-службы, зону отчуждения с начала 2019 года посетили почти 22,5 тысячи украинских туристов.

Указывается, что за последние месяцы в зоне отчуждения открыли новые маршруты для туристов, в частности водные и воздушные, а также установили информационные стенды на двух языках и увеличили число гидов.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.