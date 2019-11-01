В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения

"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем нарушают минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как все противоправные действия нашими военнослужащими будут пресечены", - заявил Осадчий.

По его словам, за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Сокольники и Тепличное, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Сокольников при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 14 бригады украинских силовиков.