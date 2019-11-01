Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T17:32Z
https://ria.ru/20191101/1560503485.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151967/30/1519673011_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cf7bd0233e9bfa679641fe44ccb364b5.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения

17:32 01.11.2019
232
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
УГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Вчера, 17:13РИА Новости
В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем нарушают минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как все противоправные действия нашими военнослужащими будут пресечены", - заявил Осадчий.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Сокольники и Тепличное, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Сокольников при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 14 бригады украинских силовиков.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
700000
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Сирийская армия на передовых позициях
Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, от чего будет зависеть помощь Донбассу со стороны России
ДНР
В ДНР восемь человек погибли за неделю из-за боевых действий
Владислав Криклий
В Раде предложили украинскому министру уволиться после слов о "репарациях"
Петровское
ДНР настаивает на отводе сил у Петровского в Донбассе четвертого ноября
Расследование уголовного дела о черных риелторах, действовавших в Тверской и Московской областях
Участников банды, убившей девять человек, будут судить в Тверской области
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление о выплате Россией "репараций" Киеву
Больница
В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния