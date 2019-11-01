SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
По предварительным данным, у лайнера авиакомпании "Ямал", который летел из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал левый двигатель.
На борту находятся 80 пассажиров, добавил собеседник агентства.
Сейчас самолет вырабатывает топливо. Ориентировочное время посадки — 21:15 (19:15 мск).
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