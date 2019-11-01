SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Почему сгорел "Сухой Суперджет 100"? Эксперты противоречат друг другу Эксперты не стесняются комментировать катастрофу "Сухого Суперджета 100" "на глазок" и противореча друг другу. Уже выдвинуты десятки версий о причинах катастрофы SSJ-100, но официальных результатов расследования до сих пор нет.