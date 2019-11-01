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РИА Новости

Экс-командир "ПВО ДНР" рассказал, что ему обещали за сведения о MH17

14:10 01.11.2019 (обновлено: 17:31 01.11.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах
Владимир Цемах
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, рассказал, как европейские следователи допрашивали его на Украине.
В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных между Москвой и Киевом.
Как рассказал Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма "Люди Донбасса", первый допрос был проведен сотрудниками СБУ и представителями Генпрокуратуры Украины, а второй – представителями австралийской полиции и полиции Нидерландов.
"Представитель австралийской или голландской стороны, видно было, что воспитывался в наших славянских семьях. Представитель Голландии Ара Атарян – фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно. Речь без акцента, великолепно знает язык. Представитель Австралии Сергей, тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком", - рассказал Цемах в фильме "Люди Донбасса".
Люди Донбасса — новый проект Кирилла Вышинского. Владимир Цемах
Вчера, 14:00Люди Донбасса
Владимир Цемах: Я не считаю себя террористом. Я защищал свой дом
По его словам, представитель Генпрокуратуры предупредил Цемаха, что ему "только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам". "Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии – вот это меня удивило, я торговаться не стал", - рассказал Цемах.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Владимир ЦемахДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ мире
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