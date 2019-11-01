Экс-командир "ПВО ДНР" рассказал, что ему обещали за сведения о MH17

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Экс-командир одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах , которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского Boeing в Донбассе, рассказал, как европейские следователи допрашивали его на Украине.

В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных между Москвой и Киевом.

Как рассказал Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма "Люди Донбасса", первый допрос был проведен сотрудниками СБУ и представителями Генпрокуратуры Украины, а второй – представителями австралийской полиции и полиции Нидерландов.

"Представитель австралийской или голландской стороны, видно было, что воспитывался в наших славянских семьях. Представитель Голландии Ара Атарян – фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно. Речь без акцента, великолепно знает язык. Представитель Австралии Сергей, тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком", - рассказал Цемах в фильме "Люди Донбасса".

По его словам, представитель Генпрокуратуры предупредил Цемаха, что ему "только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам". "Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии – вот это меня удивило, я торговаться не стал", - рассказал Цемах.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.