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РИА Новости

Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы

17:29 01.11.2019
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Появились кадры с места пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в центре столицы. Ролик опубликовал телеканал 360.
На видео, снятом очевидцами, виден процесс тушения огня в восьмиэтажном здании. Из окон идет густой дым.
По данным МЧС, около 15:20 в центре Москвы загорелась квартира на втором этаже жилого дома. В здании обрушилась лифтовая шахта. Огонь перекинулся на другие этажи. К тушению пожара привлекли десять расчетов. Спасатели сообщили о трех пострадавших, всего же эвакуировали 26 человек. К 17.08 возгорание ликвидировали.
Что делать в случае пожара
25 января 2013, 12:47РИА Новости
Что делать в случае пожараЕсли распространение пламени предотвратить не удалось, необходимо срочно покинуть здание, по возможности при этом оказав помощь находящимся в опасной зоне людям.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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