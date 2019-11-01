Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Появились кадры с места пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в центре столицы. Ролик опубликовал телеканал 360.
На видео, снятом очевидцами, виден процесс тушения огня в восьмиэтажном здании. Из окон идет густой дым.
По данным МЧС, около 15:20 в центре Москвы загорелась квартира на втором этаже жилого дома. В здании обрушилась лифтовая шахта. Огонь перекинулся на другие этажи. К тушению пожара привлекли десять расчетов. Спасатели сообщили о трех пострадавших, всего же эвакуировали 26 человек. К 17.08 возгорание ликвидировали.