Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. У террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* появился новый главарь, и США знают, кто это, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" - написал он в своем Twitter.
ISIS has a new leader. We know exactly who he is!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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