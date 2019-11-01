Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. У террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* появился новый главарь, и США знают, кто это, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" - написал он в своем Twitter

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади . По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.