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РИА Новости

Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это

17:26 01.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. У террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* появился новый главарь, и США знают, кто это, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!" - написал он в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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Вчера, 11:59Война в Сирии
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
31 октября, 18:41Война в Сирии
ИГ* выбрала преемника аль-Багдади
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Абу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампИгорь КонашенковСШАВ мире
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