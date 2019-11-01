Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T17:24Z
https://ria.ru/20191101/1560503037.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156050/23/1560502311_0:250:3055:1968_1036x0_80_0_0_61cbd3ada03d0ec319ad7ff579039ba5.jpg
РИА Новости

Путин отметил роль кооперации предприятий и образовательных учреждений

17:24 01.11.2019
242
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 заявил о необходимости развивать кооперацию предприятий и образовательных учреждений.
"Хотел бы подчеркнуть - кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно свои высокие стандарты в области подготовки кадров, делиться опытом с другими странами", - сказал Путин на видеоконференции.
По его словам, зримым результатом сотрудничества образования и реального сектора стали "современные образовательные программы, стажировки и трудоустройство студентов на передовые производства, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг".
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.
Выпускники
29 октября, 13:00РИА Новости
Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов
200102
Обсудить 1
World SkillsВладимир ПутинРоссияТехнологииОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с членами Совбеза крупные международные проекты
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет телемост с участниками World Skills в Екатеринбурге
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии
Первый в России водородный трамвай проехал по Московскому проспекту Санкт-Петербурга
По Московскому проспекту Петербурга проехал трамвай на водородном топливе
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД запустил версию сайта на португальском языке
Девушка с телефоном
Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться
Неделя российского интернета
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
Здание Мэрии Москвы
Власти Москвы опровергли утечку персональных данных с сайта мэра
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Строители трассы "Таврида" завершили монтаж плиты над пещерой
Дмитрий Медведев
Россия внимательно следит за событиями в Афганистане, заявил Медведев
RFID-брелок компании ISBC
Apple купила бренд у компании из Зеленограда, сообщили СМИ
Дмитрий Медведев
Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния