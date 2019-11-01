Путин отметил роль кооперации предприятий и образовательных учреждений

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 заявил о необходимости развивать кооперацию предприятий и образовательных учреждений.
"Хотел бы подчеркнуть - кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно свои высокие стандарты в области подготовки кадров, делиться опытом с другими странами", - сказал Путин на видеоконференции.
По его словам, зримым результатом сотрудничества образования и реального сектора стали "современные образовательные программы, стажировки и трудоустройство студентов на передовые производства, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг".
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.