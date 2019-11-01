Путин отметил роль кооперации предприятий и образовательных учреждений

"Хотел бы подчеркнуть - кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно свои высокие стандарты в области подготовки кадров, делиться опытом с другими странами", - сказал Путин на видеоконференции.