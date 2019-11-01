Лидеру КНДР направили приглашение на торжества по случаю 75-летия Победы

ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашён на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году, РФ пока ждёт ответа, сообщил журналистам замглавы МИД Игорь Моргулов.
"Да, Ким Чен Ын приглашён на празднование 9 мая, мы ожидаем ответа", - сказал Моргулов, уточнив, что ответа пока не было.
Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил в интервью РИА Новости, что власти КНДР изучают приглашение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну посетить Москву на празднование 75-летия Победы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.