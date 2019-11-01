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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания

17:16 01.11.2019 (обновлено: 17:51 01.11.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
© РИА Новости / СК РФ
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МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания, рассказали РИА Новости в управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
"А не под протокол сказал, что "поехала крыша", — добавил собеседник агентства.
Накануне днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" проник пьяный мужчина — позвонил в звонок, и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.
Подозреваемого задержали на месте преступления, суд заключил его под стражу. Охранник детского сада также задержан.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареНарьян-МарПроисшествия
Популярные комментарии
Это празднованние западног праздника "хэллоуин". А мы это хаваем ртом и.... чужие праздники и поклонения сатане. А церкви нашей наплевать на это! Ждать перемен в лучшую сторону не стоит, пропаганда и американизация общества идет со времен развала СССР.
1 ноября, 19:21
ggaydamakooleg
610103
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