Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания

Накануне днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" проник пьяный мужчина — позвонил в звонок, и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.