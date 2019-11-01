В Сирии завершилось первое российско-турецкое патрулирование границы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные полицейские и турецкие пограничники завершили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщило Минобороны.
"Пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно", — добавили в ведомстве.
Патруль проинспектировал обстановку в ряде крупных населенных пунктов, прохождение маршрута заняло около четырех часов.
Военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" и бронемашинах "Kirpi" турецкой погранслужбы — всего девять единиц военной техники.
Безопасность колонны обеспечивает БТР-82 российской военной полиции.
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
25 октября, 19:16РИА НовостиГуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии