В Сирии завершилось первое российско-турецкое патрулирование границы

Турецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019

Турецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные полицейские и турецкие пограничники завершили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщило Минобороны.

"Пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно", — добавили в ведомстве.

Патруль проинспектировал обстановку в ряде крупных населенных пунктов, прохождение маршрута заняло около четырех часов.

Военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" и бронемашинах "Kirpi" турецкой погранслужбы — всего девять единиц военной техники.

Безопасность колонны обеспечивает БТР-82 российской военной полиции.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.