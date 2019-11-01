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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии завершилось первое российско-турецкое патрулирование границы

17:15 01.11.2019 (обновлено: 17:35 01.11.2019)
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryТурецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019
Турецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Турецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные полицейские и турецкие пограничники завершили первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщило Минобороны.

"Пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно", — добавили в ведомстве.

Патруль проинспектировал обстановку в ряде крупных населенных пунктов, прохождение маршрута заняло около четырех часов.
Военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" и бронемашинах "Kirpi" турецкой погранслужбы — всего девять единиц военной техники.
Безопасность колонны обеспечивает БТР-82 российской военной полиции.
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Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
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Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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