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РИА Новости

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

16:58 01.11.2019 (обновлено: 19:48 01.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

‪"Основываясь на оценке служб безопасности и миграционном законе, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца. — Прим. ред.) в список нежелательных персон Латвийской Республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок", — написал в пятницу Ринкевич в фейсбуке.

В мае Лепсу запретили въезд в Литву. Санкции против артиста ввел министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.
Литовские депутаты аргументировали инициативу тем, что международные СМИ называют Лепса "одним из любимых исполнителей русской мафии". Политики сослались на американскую прессу, по информации которой, в 2013 году Лепсу запретили въезд в США из-за якобы его причастности к преступной группировке.
В 2016 году артисту по той же причине отказали в визе Великобритании, а мае 2018-го не пустили на гастроли в Израиль.
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Эдгар РинкевичРоссияГригорий ЛепсЛатвияВ мире
Популярные комментарии
И что? Я и тут, в России слышать его не могу. Не вижу никакой ценности в его творчестве, кроме ценности его гонораров для него самого же. Никто кроме Лепса от этого не проиграет, уверен.
1 ноября, 17:21
DIDenis Inkognito
31000031
Правильно сделали . Без него ни один День полиции , фсб , и прочие "праздники " не обходятся . Сидят в первых рядах : "рюмка водки на столеееееееееее.......... "
1 ноября, 19:22
SShdt1957
640009
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