Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Латвии Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

‪"Основываясь на оценке служб безопасности и миграционном законе, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (полная фамилия певца. — Прим. ред.) в список нежелательных персон Латвийской Республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок", — написал в пятницу Ринкевич в фейсбуке .

В мае Лепсу запретили въезд в Литву. Санкции против артиста ввел министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Литовские депутаты аргументировали инициативу тем, что международные СМИ называют Лепса "одним из любимых исполнителей русской мафии". Политики сослались на американскую прессу, по информации которой, в 2013 году Лепсу запретили въезд в США из-за якобы его причастности к преступной группировке.