Российские парламентарии обсудили с коллегами в Финляндии вопросы Арктики

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Вопросы Арктики и охраны окружающей среды обсудила парламентская делегация России с членами финского парламента, рассказал в пятницу РИА Новости сотрудник отдела международных отношений парламента Финляндии Мика Лааксонен.
"Гости приехали в Финляндию по приглашению города Хельсинки для участия в семинаре высокого уровня по Балтийскому морю, организованном городом, и на концерт романсов, в содействии продвижения этого вида музыки. Они также посетили парламент, где, помимо спикера, также встретились с представителями Группы друзей России финского парламента и комитета по иностранным делам", - рассказал Лааксонен.
Спикер финского парламента Матти Ванханен обсудил с гостями вопросы Арктики, охраны окружающей среды, межпарламентского и регионального сотрудничества, добавил собеседник агентства.
Помимо спикера финского парламента в состав принимающей делегации вошли депутаты Юкка Копра, Андерс Адлеркреуц, Эвелина Хейналуома, Эркки Туомиойя, Вильхельм Юннила и Себастиан Тюнккюнен.