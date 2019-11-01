Российские парламентарии обсудили с коллегами в Финляндии вопросы Арктики

"Гости приехали в Финляндию по приглашению города Хельсинки для участия в семинаре высокого уровня по Балтийскому морю, организованном городом, и на концерт романсов, в содействии продвижения этого вида музыки. Они также посетили парламент, где, помимо спикера, также встретились с представителями Группы друзей России финского парламента и комитета по иностранным делам", - рассказал Лааксонен.