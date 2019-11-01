Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T22:19Z
https://ria.ru/20191101/1560501389.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/98/1557949891_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_10273c7c833dc854fd308d5fde47142b.jpg
РИА Новости

Российские парламентарии обсудили с коллегами в Финляндии вопросы Арктики

16:56 01.11.2019 (обновлено: 22:19 01.11.2019)
164
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Вопросы Арктики и охраны окружающей среды обсудила парламентская делегация России с членами финского парламента, рассказал в пятницу РИА Новости сотрудник отдела международных отношений парламента Финляндии Мика Лааксонен.
Российская делегация в составе депутатов Госдумы Валентины Пивненко, Олега Нилова, Виталия Милонова и Антона Морозова, а также членов Совфеда Валерия Маркова и Елены Афанасьевой прибыла в Хельсинки в четверг.
"Гости приехали в Финляндию по приглашению города Хельсинки для участия в семинаре высокого уровня по Балтийскому морю, организованном городом, и на концерт романсов, в содействии продвижения этого вида музыки. Они также посетили парламент, где, помимо спикера, также встретились с представителями Группы друзей России финского парламента и комитета по иностранным делам", - рассказал Лааксонен.
Спикер финского парламента Матти Ванханен обсудил с гостями вопросы Арктики, охраны окружающей среды, межпарламентского и регионального сотрудничества, добавил собеседник агентства.
Помимо спикера финского парламента в состав принимающей делегации вошли депутаты Юкка Копра, Андерс Адлеркреуц, Эвелина Хейналуома, Эркки Туомиойя, Вильхельм Юннила и Себастиан Тюнккюнен.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
22 октября, 17:49РИА Новости
В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак
400001
Обсудить 0
Госдума РФФинляндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Россия внимательно следит за событиями в Афганистане, заявил Медведев
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве
Так в представлении художника выглядели животные, обитавший в миоценовое время на территории Юкона
Раскрыта загадка ископаемых зубов, найденных полвека назад на Аляске
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Певец Григорий Лепс
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Турецкие и российские военные на турецко-сирийской границе перед совместным патрулированием.1 ноября 2019
В Сирии завершилось первое российско-турецкое патрулирование границы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Актриса Кристина Асмус
На ВДНХ нашли надгробие с портретом Кристины Асмус
Полицейские в Великобритании
Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД рассчитывают на адекватную оценку закона Украины о госязыке
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Строители трассы "Таврида" завершили монтаж плиты над пещерой
Работа за компьютером
Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
Актриса Деми Мур. 2013 год
Дочь Деми Мур рассказала, как мать становилась "монстром" из-за наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния