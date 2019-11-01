Губернатор назвал причину трагедии в детском саду Нарьян-Мара

"Самое главное, что мы должны понять – многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии. Она бессмысленная и непрогнозируемая. Уверен, что все, кто проявил равнодушие, понесут максимально возможное наказание", - сказал Цыбульский.