Губернатор назвал причину трагедии в детском саду Нарьян-Мара

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Трагедия в Нарьян-Маре, где пьяный мужчина проник в детский сад и убил ребенка, стала возможна из-за равнодушия и неисполнения должностных инструкций, все виновные должны понести наказание, сказал журналистам губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
В четверг днем во время "тихого часа" в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник мужчина и нанес смертельные ранения шестилетнему ребенку. Подозреваемый был задержан, по данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил заключить его под стражу.
Глава региона сообщил, что узнал о трагедии буквально в первые минуты, находясь в командировке, и постоянно был на связи с Нарьян-Маром. Сразу по возвращении в столицу региона в пятницу утром он отправился в детский сад, возложил цветы к импровизированному мемориалу и пообщался с персоналом учреждения.
"Самое главное, что мы должны понять – многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии. Она бессмысленная и непрогнозируемая. Уверен, что все, кто проявил равнодушие, понесут максимально возможное наказание", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что список виновных может оказаться шире, чем те два человека, которые уже задержаны.
Ранее Цыбульский говорил, что охранник детского сада в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Охранник детского сада задержан. По словам губернатора НАО, 36-летний подозреваемый, согласно предварительным данным, состоит на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик.