Кузнецова считает халатность одной из причин трагедии в Нарьян-Маре

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Детские учреждения - зона повышенной ответственности взрослого не зависимо от профессии и функционала, одной из причин трагедии в Нарьян-Маре могла стать халатность сотрудников дошкольного учреждения, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика, ребенок скончался. Кроме уголовного дела об убийстве малолетнего, возбуждены дела о халатности и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении сотрудников и охраны детского сада. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
"Именно здесь во всех учреждениях, где находятся дети - это учреждения повышенной ответственности взрослого, независимо от его профессии, профессионализма, статуса, и их функционала, который они исполняют в этом учреждении", - сказала Кузнецова, слова которой РИА Новости приводит пресс-служба.
Омбудсмен отметила, что одной из причин произошедшей трагедии могла стать халатность сотрудников. "Мы можем бесконечно копаться в причинах ... недофинансирование возможно систем охраны, непрофессионализм, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь преступнику с ножом. По какой причине? Недостаточно инструктажа или элементарная человеческая халатность?" - заключила Кузнецова.