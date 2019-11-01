Кузнецова считает халатность одной из причин трагедии в Нарьян-Маре

В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина - он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика, ребенок скончался. Кроме уголовного дела об убийстве малолетнего, возбуждены дела о халатности и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении сотрудников и охраны детского сада. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.