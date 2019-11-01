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РИА Новости

"Заминировавший" самолет в Екатеринбурге мужчина "помогал" подруге

16:44 01.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, сообщивший о "минировании" самолета авиакомпании "ЮТэйр", хотел помочь подруге, которая опаздывала на рейс, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
Анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут" поступило вечером в четверг. После проверки силовики не обнаружили опасных предметов на борту. В УФСБ по региону ранее сообщили, что уже задержали звонившего: это гражданин РФ 1982 года рождения. По словам представителя экстренных служб региона, мужчина был пьян.
"Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс "Екатеринбург-Сургут", и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о "минировании" самолета", - говорится в сообщении.
В транспортной полиции подтвердили, что в момент инцидента мужчина был пьян. В отношении лжеминера в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
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Кольцово (аэропорт)МВД РФЮТэйрПроисшествия
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