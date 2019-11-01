"Заминировавший" самолет в Екатеринбурге мужчина "помогал" подруге

Анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут" поступило вечером в четверг. После проверки силовики не обнаружили опасных предметов на борту. В УФСБ по региону ранее сообщили, что уже задержали звонившего: это гражданин РФ 1982 года рождения. По словам представителя экстренных служб региона, мужчина был пьян.