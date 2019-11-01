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РИА Новости

Подъезды к президентскому дворцу в Ливане перекрыли из-за демонстрации

16:38 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на улицах Бейрута, где проходят акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов на улицах Бейрута, где проходят акции протеста
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сотрудники правоохранительных органов на улицах Бейрута, где проходят акции протеста
БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники ливанской службы внутренней безопасности перекрыли подъезды к президентскому дворцу в Баабде в связи массовой демонстрацией, организованной на перекрестке Сайда, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Из-за митинга и перекрытых дорог образовались большие пробки, в том числе на автостраде ведущей из Бейрута в к сирийской границе.
По данным издания "Аль-Джумхурия", организаторы мирного митинга у президентского дворца вышли на улицы с требованием провести экстренные парламентские собрания и до понедельника назначить уполномоченное независимое лицо для формирования правительства "спасения".
Премьер-министр Ливана Саад Харири 29 октября объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственных демонстраций по всей стране, которые продолжались на протяжении 13 дней, в связи с чем были закрыты банки, госучреждения, школы и университеты.
Протесты и массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в разных городах Ливана после решения кабинета министров страны одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планировалось увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Саад Харири
31 октября, 00:45РИА Новости
Экс-премьер Ливана призвал своих сторонников не устраивать массовые митинги
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до трех тысяч со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными.
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Саад ХаририЛиванВ мире
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