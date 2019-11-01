В центре Москвы затруднено движение из-за пожара в жилом доме

Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019

Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение в центре столицы затруднено из-за пожара в жилой многоэтажке, где пострадали пять человек, сообщает центр организации дорожного движения в Москве ( Движение в центре столицы затруднено из-за пожара в жилой многоэтажке, где пострадали пять человек, сообщает центр организации дорожного движения в Москве ( ЦОДД ) в пятницу.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме на Большой Сухаревской площади поступило в дежурную смену в 15.19. Предварительно, горит квартира на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших официально пока не подтверждается.

"Возгорание на Большой Сухаревской площади в доме 16/18с1. На месте - оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями - движение затруднено", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Госавтоинспекция столицы также подтверждает сообщение об ограничении движения по Ананьевскому переулку.