Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T17:27Z
https://ria.ru/20191101/1560500160.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156050/29/1560502939_0:0:3520:1980_1036x0_80_0_0_1491f7f256ff3365871d9c83eb4289ab.jpg
РИА Новости

В центре Москвы затруднено движение из-за пожара в жилом доме

16:36 01.11.2019 (обновлено: 17:27 01.11.2019)
593
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение в центре столицы затруднено из-за пожара в жилой многоэтажке, где пострадали пять человек, сообщает центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) в пятницу.
Учения в пожарно-спасательном центре
Вчера, 15:57РИА Недвижимость
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме на Большой Сухаревской площади поступило в дежурную смену в 15.19. Предварительно, горит квартира на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших официально пока не подтверждается.
"Возгорание на Большой Сухаревской площади в доме 16/18с1. На месте - оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями - движение затруднено", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Госавтоинспекция столицы также подтверждает сообщение об ограничении движения по Ананьевскому переулку.
"Сотрудники ГИБДД Москвы организовывают беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 18, строение 1", - сообщается в их Twitter-аккаунте.
110001
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМЧС РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал инцидент с избиением дипломата в Косово шокирующим
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади. 1 ноября 2019
Пожар в жилой многоэтажке в центре Москвы потушили
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния