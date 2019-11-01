В центре Москвы затруднено движение из-за пожара в жилом доме

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение в центре столицы затруднено из-за пожара в жилой многоэтажке, где пострадали пять человек, сообщает центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) в пятницу.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме на Большой Сухаревской площади поступило в дежурную смену в 15.19. Предварительно, горит квартира на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших официально пока не подтверждается.
"Возгорание на Большой Сухаревской площади в доме 16/18с1. На месте - оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто. Будьте осторожны и пользуйтесь по возможности объездными путями - движение затруднено", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Госавтоинспекция столицы также подтверждает сообщение об ограничении движения по Ананьевскому переулку.
"Сотрудники ГИБДД Москвы организовывают беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 18, строение 1", - сообщается в их Twitter-аккаунте.