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РИА Новости
Культура

Часть выручки от шоу "Аленький цветочек" направят на лечение Заворотнюк

16:33 01.11.2019 (обновлено: 16:35 01.11.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства, собранные при проведении ледового шоу "Аленький цветочек" в Москве 10 ноября, будут направлены в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей курс лечения, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Позднее ее семья в социальных сетях подтвердила сообщения о том, что актриса проходит курс лечения. Они попросили отнестись с уважением к их желанию "не выносить на всеобщее обозрение детали болезни".
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
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Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышов исполняет партию Чудовища в ледовом спектакле Татьяны Навки "Аленький цветочек". В этом году показы мюзикла состоятся в ДС "Мегаспорт" с 6 по 10 ноября.
"В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям - детям и взрослым - сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС "Мегаспорт" "Аленький цветочек" 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - сказала Навка, чьи слова приводятся на сайте.
Фигуристка назвала Заворотнюк светлым и искренним человеком, за внешней хрупкостью и красотой которого скрывается сильная и волевая личность. "Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", - добавила спортсменка.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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КультураПетр ЧернышевТатьяна НавкаАнастасия ЗаворотнюкМосква
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