Часть выручки от шоу "Аленький цветочек" направят на лечение Заворотнюк

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства, собранные при проведении ледового шоу "Аленький цветочек" в Москве 10 ноября, будут направлены в поддержку актрисы Средства, собранные при проведении ледового шоу "Аленький цветочек" в Москве 10 ноября, будут направлены в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк , проходящей курс лечения, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Позднее ее семья в социальных сетях подтвердила сообщения о том, что актриса проходит курс лечения. Они попросили отнестись с уважением к их желанию "не выносить на всеобщее обозрение детали болезни".

Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышов исполняет партию Чудовища в ледовом спектакле Татьяны Навки "Аленький цветочек". В этом году показы мюзикла состоятся в ДС "Мегаспорт" с 6 по 10 ноября.

"В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям - детям и взрослым - сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС "Мегаспорт" "Аленький цветочек" 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - сказала Навка , чьи слова приводятся на сайте.