В словацких цирках запретили шоу с животными

"Мы благодарим всех, кто поддержал нас, за сотни протестных акций и 54 тысячи подписей под петицией, благодарим политиков за то, что нас услышали. Запрет цирков – это наш совместный успех", - сказала Чанёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.