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РИА Новости

В словацких цирках запретили шоу с животными

16:27 01.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЦирковое выступление с участием льва
Цирковое выступление с участием льва
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. В Словакии в пятницу вступило в силу постановление минсельхоза и развития села о запрете использования в цирковых представлениях всех зверей, кроме собак, кошек и домашних хорьков, сообщила журналистам на пресс-конференции представитель общественной организации "Свобода зверей" Сильвия Чанёва.
"Мы благодарим всех, кто поддержал нас, за сотни протестных акций и 54 тысячи подписей под петицией, благодарим политиков за то, что нас услышали. Запрет цирков – это наш совместный успех", - сказала Чанёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Тигр
12 октября, 23:37РИА Новости
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Согласно данному постановлению, подготовленному экспертами министерства сельского хозяйства и развития села, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит денежный штраф в размере до 20 тысяч евро.
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