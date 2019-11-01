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РИА Новости

МИД запустил версию сайта на португальском языке

16:25 01.11.2019 (обновлено: 17:26 01.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России запустило версию сайта ведомства на португальском языке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы запускаем страницу министерства иностранных дел России на португальском языке. Сайт наш уже активно работает, это даже уже не сайт, а портал. И мы продолжаем работать над популяризацией, расширением доступности информации на официальном сайте МИД России. Все желающие смогут следить за деятельностью министерства, в общем, это не только деятельность министерства, а российская внешняя политика, наше участие в международных делах, на португальском языке", - сказала Захарова на брифинге.
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Как отметила Захарова, инициатива открыть страницу МИД РФ на португальском языке исходила от посольства России в Португалии.
"Мы рассматриваем это также как возможность продвижения позиции России по всему спектру международных отношений в португалоязычной среде, дальнейшее развитие цифровой дипломатии", - добавила она.
Таким образом, в настоящий момент сайт МИД РФ работает уже на семи иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и португальском.
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Мария ЗахароваМИД РФПортугалияРоссияОбщество
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