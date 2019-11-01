МИД запустил версию сайта на португальском языке

"Мы запускаем страницу министерства иностранных дел России на португальском языке. Сайт наш уже активно работает, это даже уже не сайт, а портал. И мы продолжаем работать над популяризацией, расширением доступности информации на официальном сайте МИД России. Все желающие смогут следить за деятельностью министерства, в общем, это не только деятельность министерства, а российская внешняя политика, наше участие в международных делах, на португальском языке", - сказала Захарова на брифинге.