До 90% обращений в экстренные службы МО поступают по телефону

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Чаще всего жители Московской области вызывают экстренные службы с помощью телефонных звонков – порядка 90% всех обращений поступают таким способом, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной системы 112.
Каждый день работники системы 112 получают и обрабатывают около 20 тысяч вызовов. Самая востребованная экстренная служба – скорая помощь. На втором месте – полиция и ГИБДД, на третьем – пожарная служба. Реже всего жители звонят по вопросам газоснабжения.
Вызвать экстренные службы можно как со стационарного телефона или таксофона, так и с мобильного, причем даже если на балансе нулевая сумма или в телефон не вставлена сим-карта. Также можно воспользоваться программой Skype.
К работе системы 112 в Подмосковье привлечено более 3,5 тысячи специалистов.