До 90% обращений в экстренные службы МО поступают по телефону

Каждый день работники системы 112 получают и обрабатывают около 20 тысяч вызовов. Самая востребованная экстренная служба – скорая помощь. На втором месте – полиция и ГИБДД, на третьем – пожарная служба. Реже всего жители звонят по вопросам газоснабжения.

Вызвать экстренные службы можно как со стационарного телефона или таксофона, так и с мобильного, причем даже если на балансе нулевая сумма или в телефон не вставлена сим-карта. Также можно воспользоваться программой Skype.