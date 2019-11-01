Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T16:25Z
https://ria.ru/20191101/1560499545.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156049/90/1560499089_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_75f18e00815c24ec95f9c7fa7cd47b3c.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

До 90% обращений в экстренные службы МО поступают по телефону

16:25 01.11.2019
4
© РИА Новости / Алексей ФилипповДиспетчер Системы-112 во время работы
Диспетчер Системы-112 во время работы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Чаще всего жители Московской области вызывают экстренные службы с помощью телефонных звонков – порядка 90% всех обращений поступают таким способом, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной системы 112.
Каждый день работники системы 112 получают и обрабатывают около 20 тысяч вызовов. Самая востребованная экстренная служба – скорая помощь. На втором месте – полиция и ГИБДД, на третьем – пожарная служба. Реже всего жители звонят по вопросам газоснабжения.
Вызвать экстренные службы можно как со стационарного телефона или таксофона, так и с мобильного, причем даже если на балансе нулевая сумма или в телефон не вставлена сим-карта. Также можно воспользоваться программой Skype.
К работе системы 112 в Подмосковье привлечено более 3,5 тысячи специалистов.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяСистема 112Московская область
Рекомендуем
Программу по восстановлению воинских захоронений обсудили в Москве
Программу восстановления воинских захоронений обсудили в Москве
Работа ветеринарной клиники
Единый кол-центр ветеринарной службы открыли в Подмосковье
Вид Тюмени
Более 50 школ и 60 детских садов построят в Тюменской области к 2024 году
Электрик
В Верхневолжье до конца года останется усиленная группировка энергетиков
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Гости из 33 стран приехали в Удмуртию на первенство Европы по дзюдо
РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум Сделано в России
РЭЦ проведет в Москве Международный экспортный форум "Сделано в России"
Здание музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Музей современного искусства "Гараж" объявил планы на 2020 год
Знак процента
"Энел Россия" за 9 месяцев нарастила чистую прибыль по РСБУ на 37%
Лидер движения За права человека Лев Пономарев
Движение "За права человека"
Камчатка
Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Областной театр "На Литейном" получил поздравления губернатора Ленобласти
Сбор винограда
Кубань завершила уборку винограда
Баннер на месте строительства нового дома культуры в поселке Горки-10
Дом культуры с библиотекой и кинозалом откроется в Одинцове в 2020 году
Пожарная машина, скорая помощь
Двое детей погибли при пожаре в Дагестане
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния