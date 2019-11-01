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РИА Новости

Депутат горсовета в Киселевске прокомментировал убийство экс-мэра

16:23 01.11.2019
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© СК РоссииНа месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
На месте перестрелки в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Стоп кадр видео СК РФ
© СК России
КЕМЕРОВО, 1 ноя -РИА Новости. Депутат совета народных депутатов Киселевского городского округа Анатолий Оренбуров не исключает, что убийство экс-мэра Сергея Лаврентьева было заказным.
Экс-мэр был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Также недалеко от погибшего Лаврентьева было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. На месте работают следователи. СК РФ по региону возбуждено уголовное по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Приоритетная версия – разбойное нападение. Прокуратура взяла расследование преступления на контроль.
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
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"Могло быть и заказное убийство... Фигура он значимая, 16 лет был главой города. Но однако все тихо-мирно уходят. Если грабить, почему до конца-то не совершили? Ну, совершили убийство, а почему дальше не пошли грабить?" – сказал Оренбуров РИА Новости.
Он добавил, что Лаврентьев во всем любил порядок, нерадивых руководителей освобождал от должности.
"Когда он взял город, у нас вода в районы по графику подавалась, отопление, горячая (вода – ред.) по графикам давалась… При нем все нормализовалось. Трубы заменили, дороги укатали. Чистенько, уютненько", – отметил депутат.
Он добавил, что с поста мэра Лаврентьев ушел, предположительно, из-за проблем с котельными, которые приватизировали недобросовестные предприниматели.
"В 2018 году пришлось ему из-за этого с мэра города уйти. Он официально написал по состоянию здоровья, а мы предполагали, что он не смог… призвать к порядку предпринимателей недобросовестных. Только арбитражный суд в декабре (2018 г - ред.) у них отобрал (котельные - ред.)", – сказал Оренбуров.
Кадры перестрелки возле дома экс-мэра Киселевска
Вчера, 12:50РИА Новости
Нападение на бывшего мэра Киселевска попало на видео
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЛаврентьевСледственный комитет РФКиселевскРоссияПроисшествия
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