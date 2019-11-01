Депутат горсовета в Киселевске прокомментировал убийство экс-мэра

КЕМЕРОВО, 1 ноя -РИА Новости. Депутат совета народных депутатов Киселевского городского округа Анатолий Оренбуров не исключает, что Депутат совета народных депутатов Киселевского городского округа Анатолий Оренбуров не исключает, что убийство экс-мэра Сергея Лаврентьева было заказным.

Экс-мэр был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Также недалеко от погибшего Лаврентьева было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. На месте работают следователи. СК РФ по региону возбуждено уголовное по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Приоритетная версия – разбойное нападение. Прокуратура взяла расследование преступления на контроль.

"Могло быть и заказное убийство... Фигура он значимая, 16 лет был главой города. Но однако все тихо-мирно уходят. Если грабить, почему до конца-то не совершили? Ну, совершили убийство, а почему дальше не пошли грабить?" – сказал Оренбуров РИА Новости.

Он добавил, что Лаврентьев во всем любил порядок, нерадивых руководителей освобождал от должности.

"Когда он взял город, у нас вода в районы по графику подавалась, отопление, горячая (вода – ред.) по графикам давалась… При нем все нормализовалось. Трубы заменили, дороги укатали. Чистенько, уютненько", – отметил депутат.

Он добавил, что с поста мэра Лаврентьев ушел, предположительно, из-за проблем с котельными, которые приватизировали недобросовестные предприниматели.